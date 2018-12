Tikehau Capital : finalise le rachat de Sofidy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a annoncé, après avoir obtenu les autorisations de la part de l’Autorité des marchés financiers et des autorités de la concurrence compétentes, la finalisation de l’acquisition de 98,62% du capital et des droits de vote de la société de gestion d’actifs Sofidy. Cette acquisition, annoncée le 20 septembre 2018, d'une société de gestion spécialiste du secteur de l'immobilier s'inscrit pleinement dans la stratégie de Tikehau Capital d'élargir notamment son offre de fonds immobiliers afin d'améliorer son business mix.Elle permet au groupe de s'ouvrir à de nouvelles catégories d'investisseurs et d'étendre son savoir-faire dans le domaine des solutions d'investissement immobilier du fait des complémentarités fortes entre les deux groupes.LE groupe de gestion d'actifs et d'investissement a émis 244.712 actions nouvelles entièrement assimilées aux actions existantes et dont l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris a été demandée. Elles ont été émises en rémunération d'apports en nature constitués d'un total de 1.095 actions de la société Sofidy (Apport).L'Apport réalisé concomitamment à la cession en numéraire de 95,52% du capital de Sofidy permet l'acquisition de 98,62% du capital de Sofidy.Dans le cadre de l'opération, Christian Flamarion, fondateur et actionnaire contrôlant de Sofidy, a cédé, pour partie en numéraire et pour partie par apport en nature, l'intégralité de la participation qu'il détenait dans Sofidy, au travers de la société Sofidiane, à hauteur d'environ 47% du capital et, de manière transitive au travers de la société SOF DI, à hauteur d'environ 3% du capital. Par ailleurs, la société AF&Co, société contrôlée par Antoine Flamarion, a cédé la pleine propriété de 5,95% et la nue-propriété de 10,19% du capital de Sofidy qu'elle détenait.