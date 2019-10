Tikehau Capital : investissement dans ADDEV Materials

16/10/2019 | 08:57

Tikehau Capital, pour le compte de son fonds paneuropéen de capital-croissance, indique réinvestir, conjointement avec Bpifrance et des investisseurs minoritaires, 33 millions d'euros au capital d'ADDEV Materials.



Cette augmentation de capital doit permettre à ADDEV Materials, entreprise industrielle employant plus de 700 personnes, de poursuivre sa croissance à travers les acquisitions des sociétés américaines Andpak et Zip-Chem.



L'opération fait suite à un premier investissement de 38 millions d'euros de Tikehau Capital et de Bpifrance et des investisseurs minoritaires en avril dernier pour accompagner cette ETI en forte croissance.



