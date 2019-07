Tikehau Capital : investissement dans DoveVivo

29/07/2019 | 09:09

Tikehau Capital annonce son entrée au capital de DoveVivo, devenant l'un des actionnaires de référence de cette société leader du secteur du co-living en Italie, avec un investissement de 29 millions d'euros.



DoveVivo a finalisé en tout une levée de fonds d'environ 72 millions d'euros dont 50 millions de capitaux propres et 22,5 millions de lignes de crédit assurées par Illimity Bank, levée qui 'donnera un nouvel élan à la croissance de l'entreprise', notamment à l'étranger.



DoveVivo gère environ 1.000 logements dans cinq villes, grâce à un réseau de plus de 350 propriétaires et investisseurs auxquels elle offre une gestion immobilière et un service d'amélioration. Ses clients constituent une communauté de plus de 4.000 locataires.



