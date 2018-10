Tikehau Capital : investissement dans GreenYellow

15/10/2018 | 07:30

Tikehau Capital et Bpifrance annoncent s'associer afin d'investir 150 millions d'euros par augmentation de capital dans GreenYellow, filiale de Casino qui propose des solutions dans le domaine de la transition énergétique.



Engagée dans le développement de solutions B2B visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients, GreenYellow a développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc et exploite plus de 1.500 contrats d'efficacité énergétique.



Cet investissement permettra d'accélérer la prochaine phase de croissance de GreenYellow en France et à l'international. Tikehau Capital et Bpifrance détiendront ensemble près de 24% du capital de la société aux côtés de Casino.



