Tikehau Capital : investit au sein du Groupe Rougnon pour accompagner son développement

Bientôt centenaire, le Groupe Rougnon réunit 21 entreprises spécialisées dans les métiers techniques du bâtiment en Île de France : climatisation, chauffage, électricité, plomberie, couverture, étanchéité, sureté, agencement. L'ensemble a représenté en 2018, un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros pour 900 salariés en Île de France. Ses techniciens accompagnent leurs clients sur toute la durée de vie de leurs installations depuis la conception, la réalisation de travaux, la maintenance et le dépannage 24/24, pour une clientèle B-to-B diversifiée, centrée sur trois pôles : tertiaire, logement privé, logement social. Ce positionnement place le Groupe comme un acteur important de la gestion de la performance énergétique des bâtiments, car ses entreprises exercent les métiers de services liés à l'eau et à l'énergie, des denrées indispensables de plus en plus rares, de plus en plus coûteuses, et dont la gestion n'est pas délocalisable.

Dans ce contexte, les actionnaires ont signé le 30 juillet une opération d'évolution du capital du Groupe, marquée par la progression de l'investissement des cadres actionnaires, une prise de participation minoritaire de Tikehau Capital via le fonds T2 Energy Transition Fund dédié à la transition énergétique, et de Bpifrance (qui réinvestit à leur côté à l'occasion de cette nouvelle opération). Cette étape marquera également la sortie du fonds Winch Capital 3.

Après quatre ans, les objectifs du projet ont été atteints, avec un chiffre d'affaires qui a pratiquement doublé pour atteindre environ 180 millions d'euros, six rapprochements réalisés, un effectif de 900 salariés, et plus d'un quart du capital détenu par les cadres-actionnaires.

Le Groupe Rougnon renforce son capital avec l'entrée minoritaire de Tikehau Capital et Bpifrance aux côtés de l'équipe dirigeante et de la famille fondatrice. Cette opération marque aussi la sortie du fonds Winch Capital 3, géré par Andera Partners

Depuis 2018, le groupe est présidé par Frédéric Viet ; François Rougnon est président du conseil de surveillance.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,4 milliards d'euros et dispose de 3,0 milliards d'euros de fonds propres (au 31 mars 2019, et comprenant le montant de l'augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

A propos de Bpifrance

Les opérations en fonds propres de Bpifrance sont opérées par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr - @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos d'Andera Partners

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners est une référence de l'investissement non coté en France et à l'international. Andera Partners gère plus de 2,3 Md d'€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital-développement et du capital-transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l'adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF composée de 62 personnes, dont plus de 40 professionnels de l'investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés.

WINCH Capital est l'une des 4 équipes d'investissement d'Andera Partners et l'une des références sur le marché français sur le segment mid cap. Elle accompagne les dirigeants-actionnaires d'entreprises de croissance situées en France, en Italie et dans les pays européens limitrophes et dont le chiffre d'affaires se situe entre 30 et 300 millions d'euros. L'équipe s'appuie sur un noyau historique de 5 associés en

