Tikehau Capital : investit dans Assiteca pour accélérer sa croissance en Italie et à l'international

Il s'agit de la deuxième opération en private equity de Tikehau Capital en Italie cette année, après l'investissement réalisé en juillet dans DoveVivo, la première et la plus

A travers cette augmentation de capital de 25 millions d'euros, soit 23,4% du capital, Tikehau Capital entend accélérer le développement d'Assiteca, accompagner sa croissance par des acquisitions et consolider sa position de leader sur le marché du courtage en assurance en Italie. L'investissement doit également permettre d'accroître la présence d'Assiteca sur le marché espagnol et son déploiement potentiel sur le marché français.

Assiteca est le plus grand courtier indépendant italien et le troisième sur l'ensemble du marché du courtage en Italie. Fondée en 1982, avec 20 bureaux en Italie, 2 en Espagne, 1 en Suisse et près de 600 collaborateurs, la Société accompagne plus de 4 500 PME pour un montant de primes d'assurance d'environ 700 millions d'euros1. Assiteca est cotée sur l'Alternative Investment Market, marché italien dédié aux PME, avec une capitalisation boursière d'environ 76 millions d'euros2.

grande société italienne de co-living.

Emmanuel Laillier, Directeur du Private Equity chez Tikehau Capital, déclare : "Nous sommes heureux d'investir dans Assiteca pour accélérer sa croissance en Italie et à l'international. L'entreprise a un fort potentiel de croissance et cet investissement reflète parfaitement la philosophie de notre fonds de capital-croissancedédié aux entreprises taille intermédiaire."

A propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 23,4 milliards d'euros (au 30 juin 2019) et dispose de 3,1 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte des fonds qu'elle gère), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats- Unis d'Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un service de conseil en investissement.

Ce document ne contient que des informations d'ordre général fournies à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une recommandation générale ou spécifique d'investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision.