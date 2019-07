Tikehau Capital : investit dans DoveVivo pour soutenir sa croissance

"Nous sommes fiers d'avoir réuni dans ce projet une base d'actionnaires aussi importante, spécialisée et complémentaire qui soutient le modèle d'entreprise inclusif auquel William et moi avons toujours cru. Cette levée de fonds est une étape importante dans la transformation de DoveVivo en une entité corporate : une entreprise avec une identité unique, un plan précis et une organisation solide, sans équivalent en Italie et en Europe sur son secteur. Notre ambition est de devenir le " foyer " de la communauté de dizaines de milliers d'étudiants et de jeunes professionnels en étant à leurs côtés dans leur expérience de coliving. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe pour l'enthousiasme, la qualité et la détermination dont elle a fait preuve au quotidien en travaillant sur ce projet ", a déclaré Valerio Fonseca, CEO de DoveVivo.

Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise souhaite poursuivre un business plan ambitieux et se positionner comme un acteur clé du co-living en Europe pour les étudiants et les jeunes professionnels. La croissance - qui se fera à la fois au travers d'une croissance organique et d'acquisitions - s'articulera autour de trois axes principaux : l'augmentation du nombre de logements gérés, le développement d'activités complémentaires, comme le logement étudiant, et l'internationalisation du Groupe avec le but de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en 2023 alors qu'il était de 21 millions d'euros en 2018.

DoveVivo est l'une des rares entreprises italiennes en forte croissance à avoir figuré trois années consécutives dans le classement « FT1000 : Les entreprises européennes à plus forte croissance » (+40 % du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années) et a une trajectoire durable de développement en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'emploi.

ISA - Istituto Atesino di Sviluppo SpA - et Seac Fin SpA ont également participé à la levée de fonds avec un total de plus de 7 millions d'euros. Outre ces investisseurs, 12 millions d'euros ont également été investis par DV Holding SpA, la société holding des deux fondateurs de DoveVivo, Valerio Fonseca et William Maggio, qui restent à la direction du Groupe. La levée de fonds a également été ouverte à toute l'équipe de DoveVivo, qui investira environ un demi-million d'euros.

Milan, le 29 juillet 2019 - DoveVivo, leader du secteur du co-living en Italie, a finalisé une levée de fonds d'environ 72 millions d'euros dont 50 millions d'euros de capitaux propres et 22,5 millions d'euros de lignes de crédit assurées par Illimity Bank. Cette levée de fonds donnera un nouvel élan à la croissance de l'entreprise, qui a pour objectif de se développer en Italie et à l'étranger.

Luca Bucelli, Responsable Italie de Tikehau Capital a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir la croissance de l'entreprise en Italie et à l'étranger. DoveVivo représente notre première opération de capital-développementen Italie. Cette opération résume parfaitement les caractéristiques clés que nous recherchons lorsque nous investissons. Il s'agit d'une société de premier plan caractérisée par sa forte croissance et sa rentabilité, dans un marché porteur, avec une équipe de direction soudée, et une capacité pour nous, en tant qu'investisseur institutionnel, de soutenir le plan de développement de la société".

"Nous sommes ravis de contribuer au développement d'un projet entrepreneurial aussi innovant. DoveVivo est un nouveau modèle de logement pionnier et a pour objectif de rendre le marché immobilier plus efficace et transparent tout en créant de la valeur pour les propriétaires et les locataires" - a déclaré Ilaria Vescovi, président de l'ISA.

DoveVivo a été soutenu dans cette levée de fonds par la société de conseil financier Alantra avec l'équipe dirigée par Lorenzo Astolfi, associé et CEO, assisté du vice-président Vincenzo Cuccorese, du cabinet juridique Gattai, Minoli & Partners avec l'équipe dirigée par Alessandro Dolce et du conseiller fiscal Alberto Picariello. Tikehau Capital a été assistée par le cabinet d'avocats Bonelli Erede avec l'équipe dirigée par Eliana Catalano.

DoveVivo est la plus grande société italienne de co-living. Fondée en 2007, l'entreprise gère aujourd'hui un portefeuille d'environ 1 000 logements dans 5 villes, grâce à un réseau de plus de 350 propriétaires et investisseurs auxquels elle offre une gestion immobilière et un service d'amélioration qui maximise les profits à long terme en minimisant les risques et les coûts. Les clients constituent une communauté de plus de 4 000 locataires qui considèrent DoveVivo comme la référence en matière de logement urbain leur permettant de se concentrer sur leur vie professionnelle et leurs études.

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 22,4 milliards d'euros et dispose de 3,0 milliards d'euros de fonds propres (au 31 mars 2019, plus montant de l'augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d'actifs qui opèrent pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

