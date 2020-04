Tikehau Capital : lance son premier fonds européen d'investissement à long terme, en partenariat avec Banca March en Espagne, permettant à cette dernière d'offrir à sa clientèle un accès aux marchés privés dans la transition énergétique

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce aujourd’hui le lancement de son premier fonds d’investissement européen à long terme (« ELTIF - European Long-Term Investment Fund») destiné à la clientèle privée de Banca March en Espagne.

Spécialisée dans la banque privée, Banca March est la seule banque espagnole avec un actionnariat 100% familial, un siècle d'expérience dans l'investissement dans l'économie réelle, et plus de 10 ans de co-investissement dans des projets liés à l’économie réelle aux côtés de ses clients.

Ce fonds ELTIF consacré à la transition énergétique sera destiné à l’ensemble de la clientèle de Banca March, lui offrant un accès à des solutions d’investissement en private equity axées sur cette thématique. Il répliquera ainsi le fonds dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital (créé en 2018 avec Total SA) dont la stratégie différenciante vise à offrir des rendements élevés tout en accélérant la transition vers une économie bas carbone.

Le label européen ELTIF a été créé en 2015 à l’initiative des autorités européennes et s’applique aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) avec l’objectif d’offrir des solutions de financement à long terme dans l’économie réelle. Ce fonds ELTIF qui vient compléter l’offre de Tikehau Capital, est destiné aux investisseurs institutionnels et privés européens, et plus particulièrement aux épargnants, souhaitant investir dans des actifs à très long terme, parmi lesquels des actifs non cotés, comme le private equity.

Cette initiative fait suite à une analyse approfondie réalisée par Banca March et reflète sa volonté de mener ce nouveau projet de co-investissement aux côtés de ses clients. Elle constitue la deuxième initiative de Tikehau Capital visant à répondre aux besoins des investisseurs privés. Tikehau Capital mène en effet depuis fin 2019 un partenariat réussi avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, première banque privée d’Italie.

Carmen Alonso, Responsable de la région Ibérique chez Tikehau Capital, indique : « Nous sommes ravis de nous associer à Banca March, l’une des banques privées les plus réputées d’Espagne, avec laquelle nous partageons la même philosophie de co-investissement aux côtés de nos clients et de fort alignement d’intérêts. »

Thomas Friedberger, Co-Chief Investment Officer et Directeur Général de Tikehau Investment Management, ajoute : « Nous sommes fiers que Banca March s’associe avec nous pour satisfaire la demande de sa clientèle privée pour les investissements en private equity reposant sur une conviction forte en matière d’ESG. Favoriser la transition énergétique au travers d'une initiative à long terme pour créer de la croissance est primordial pour notre groupe. »

Pour Juan Antonio Roche, Head of Products Area chez Banca March : « Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec Tikehau Capital, un investisseur de premier plan en Europe qui partage avec nous une vision commune du service aux clients et des opportunités liées à la transition énergétique. Nous observons que la pandémie de COVID-19 renforcera et accélérera la transition vers un système énergétique plus durable. Le fonds de Transition Energétique de Tikehau Capital y contribue en ayant un impact aujourd'hui tout en investissant dans des entreprises déjà rentables et actives sur ce segment en pleine croissance. »

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,8 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies sur marchés de capitaux), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

Banca March est la société mère de l’un des principaux groupes financiers d'Espagne et la seule banque familiale espagnole. Elle se concentre son activité sur la banque privée et les services de conseil aux entreprises, aux entreprises familiales et aux familles d'entrepreneurs. Son modèle d'entreprise est basé sur la prudence et les relations de long terme avec ses parties prenantes. L'alignement des intérêts des clients, des employés et des actionnaires ainsi qu’un engagement pour une croissance partagée guident la stratégie de Banca March. Banca March a été reconnue comme la banque la plus solvable d'Europe d’après les deux tests de résistance effectués par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en 2010 et 2011. Son ratio de PNR est le plus faible du secteur financier espagnol et son ratio de solvabilité l'un des plus élevés d'Europe. Le modèle d'entreprise robuste de Banca March a été reconnu par l'agence de notation Moody's, qui a relevé la note de la dette à long terme de la banque à A3, l'une des plus élevées du secteur financier espagnol et une meilleure note que la dette souveraine espagnole, actuellement notée Baa1. Banca March est l'un des principaux actionnaires de Corporación Financiera Alba, qui détient des participations importantes dans Naturgy (indirectement), Acerinox, Indra, Ebro Foods, BME, Viscofan, Euskaltel et Parques Reunidos, entre autres sociétés.

Ces fonds sont gérés par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres ou de services de conseil en investissement. Il contient uniquement des informations d'ordre général et n'a pas pour objet de fournir un conseil général ou spécifique en matière d'investissement. La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et prévisions reposent sur des anticipations actuelles ainsi que sur les conditions économiques et de marché en vigueur et les estimations, projections, opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou ses sociétés affiliées au moment de la rédaction. En raison d’une variété de risques et d'incertitudes, les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement des résultats reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans une quelconque étude de cas ou prévision. Toute mention des activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou en faveur de ressortissants américains (« US persons ») fait référence à Tikehau Capital North America.

