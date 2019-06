Tikehau Capital : met la main sur deux hôtels parisiens

Données financières (€) CA 2019 409 M EBIT 2019 219 M Résultat net 2019 157 M Dette 2019 584 M Rendement 2019 2,62% PER 2019 13,50 PER 2020 9,32 VE / CA 2019 6,54x VE / CA 2020 6,03x Capitalisation 2 090 M Graphique TIKEHAU CAPITAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TIKEHAU CAPITAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 30,9 € Ecart / Objectif Moyen 53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board Jean J. Charest Member-Supervisory Board Jean-Louis Charon Member-Supervisory Board Florence Lustman Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TIKEHAU CAPITAL 2.80% 2 387 T. ROWE PRICE GROUP 11.41% 23 510 LEGAL & GENERAL 13.16% 19 226 FRANKLIN RESOURCES INC. 11.26% 16 313 HARGREAVES LANSDOWN 14.98% 13 390 AMUNDI 25.87% 12 971