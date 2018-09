Tikehau Capital : négocie pour l'acquisition de Sofidy

20/09/2018 | 18:41

Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce ce soir son entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Sofidy, entreprise spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers en France.



'Ce projet d'acquisition permettrait à Tikehau Capital non seulement de devenir un des premiers acteurs français indépendants dans la gestion d'actifs immobiliers mais aussi de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30%, pour atteindre dès la fin 2018 l'objectif de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui avait été donné pour 2020', indique Tikehau.



Sofidy gère, selon Tikehau, pour le compte de plus de 45.000 épargnants et d'un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine constitué de plus de 4.100 actifs immobiliers. La réalisation de l'opération est prévue au cours du quatrième trimestre 2018.





