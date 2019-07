Tikehau Capital : nomination chez Tikehau IM

18/07/2019 | 08:37

Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement Tikehau Capital annonce la nomination de Guillaume Spinner au poste de directeur des opérations de Tikehau Investment Management, sa principale filiale de gestion d'actifs.



Sous la responsabilité de Thomas Friedberger et d'Henri Marcoux, directeurs généraux de Tikehau IM, il sera responsable des services opérations et relations clients, travaillant en étroite collaboration avec toutes les expertises métiers.



Guillaume Spinner a occupé précédemment les fonctions de directeur au sein d'un family office, après avoir occupé celles de responsable de la gestion des fonds chez Aviva Investors Real Estate France, gérant plus de deux milliards d'euros d'actifs.



