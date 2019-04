Tikehau Capital : nomination d'un DGA chez Tikehau IM

03/04/2019 | 09:15

Tikehau Capital annonce la nomination de Frédéric Giovansili au poste de directeur général adjoint (DGA) de Tikehau Investment Management, sa principale plateforme dédiée à la gestion d'actifs, une nomination effective au 1er avril.



Elle intervient alors que le groupe pour objectifs structurants à horizon 2022, d'atteindre plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et de générer plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.



Frédéric Giovansili était depuis 2017 responsable de l'activité vente des marchés de capitaux et financements structurés pour l'Europe de l'Ouest et du Nord chez Nomura. Il animait une force de vente internationale basée dans cinq bureaux et couvrant 10 pays.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.