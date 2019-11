Tikehau Capital : nomination dans la dette privée

07/11/2019 | 10:25

Tikehau Capital annonce la nomination d'Olga Kosters comme responsable de l'activité de fonds secondaires de dette privée, sous la responsabilité locale de Tim Grell, responsable de la région Amérique du Nord, et de Cécile Mayer-Lévi, directeur de l'activité de dette privée.



Avant de rejoindre Tikehau Capital, elle a conseillé, au sein de StepStone Global, des investisseurs institutionnels sur les stratégies financement privé aux Etats-Unis et a dirigé les activités liées à la stratégie de dette privée corporate de Zurich Insurance Group.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.