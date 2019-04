Tikehau Capital : nomme Frédéric Giovansili comme Directeur général adjoint de Tikehau IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a annoncé la nomination de Frédéric Giovansili au poste de Directeur général adjoint de Tikehau Investment Management, sa principale plateforme dédiée à la gestion d’actifs, effective au 1er avril 2019.Sous l'autorité de Thomas Friedberger, Co-Chief Investment Officer de Tikehau Capital et Directeur Général de Tikehau Investment Management, et de Henri Marcoux, Directeur général adjoint de Tikehau Capital et Directeur général de Tikehau Investment Management, il sera responsable des ventes, du marketing et du développement commercial de Tikehau Investment Management.La nomination de Frédéric Giovansili intervient alors que Tikehau Capital s'est fixé deux objectifs structurants à horizon 2022 : atteindre plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et générer plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs, soit plus de 5 fois le résultat opérationnel réalisé en 2018 pour cette activité.Frédéric Giovansili, 46 ans, diplômé de CentraleSupélec et titulaire d'une maîtrise d'économie, était depuis 2017 responsable de l'activité vente des marchés de capitaux et financements structurés pour l'Europe de l'Ouest et du Nord chez Nomura. Dans ce rôle, il animait une force de vente internationale basée dans 5 bureaux et couvrant 10 pays, active à la fois en banque d'affaires et marchés de capitaux. Il était auparavant responsable des marchés de capitaux en France, Belgique et Luxembourg, chez Citi pendant 11 ans, basé à Londres puis à Paris. Nommé Managing Director en 2007, il y animait une équipe active sur toute la gamme de produits (action, change et fixed income) avec une couverture des institutions financières et des grandes entreprises. Avant de rejoindre Citi, il avait occupé plusieurs postes chez Merrill Lynch et JP Morgan à Londres.