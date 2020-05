Tikehau Capital : nomme Natacha Valla membre de l'Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd’hui la nomination de Natacha Valla en tant que membre de l’Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management (Tikehau IM).

Natacha Valla apportera au management de Tikehau IM son expertise dans de multiples domaines économiques et financiers, parmi lesquels les problématiques d’investissement et d’allocations d’actifs, et l’analyse des politiques monétaires et des enjeux macroéconomiques internationaux.

L’Advisory Board de Tikehau IM est composé de personnalités économiques internationales aux profils variés et de premier plan, bénéficiant d’une connaissance approfondie du marché de la gestion d'actifs. Ce comité, nouvellement créé, a pour mission d’apporter une expertise dans l’analyse des marchés et de l’économie, de contribuer aux réflexions sur les orientations stratégiques et les projets de développement de la société de gestion, et de l’aider à développer son activité en élargissant sa base d’investisseurs et sa gamme de produits.

Natacha Valla était jusqu’à présent Directrice Générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Elle a récemment été nommée Doyenne de l’école du management et de l’innovation de Sciences Po.

Diplômée d’un doctorat en économie de l’European University Institute (Florence), Natacha Valla a été directrice exécutive de la recherche économique internationale chez Goldman Sachs de 2008 à 2014, et chef de la division politique et stratégie de la Banque européenne d’investissement jusqu’à peu. Elle fut directrice adjointe du CEPII de 2014 à 2016.

Thomas Friedberger, Directeur Général et Co-Chief Investment Officer de Tikehau Investment Management, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Natacha Valla au sein de notre advisory board. Son expérience, sa connaissance approfondie des problématiques monétaires et de marchés, ainsi que sa connaissance du Groupe Tikehau Capital, dont elle a été membre du conseil de surveillance, sont autant d’atouts qui seront très précieux aux équipes de Tikehau IM dans la définition de leur stratégies et convictions d’investissement. »

