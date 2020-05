Tikehau Capital : nomme Raphael Thuin Directeur de son activité Capital Markets Strategies

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd'hui la nomination de Raphael Thuin en tant que Directeur de l’activité Capital Markets Strategies.

Raphael supervisera la gestion des stratégies d’investissement obligataires, actions et flexibles de Tikehau Capital. Cette gamme de fonds permet d’accéder à une gestion long terme de conviction sur les classes d’actifs obligations d’entreprises investment grade et high yield, obligations financières et actions de toutes capitalisations avec une capacité d’investissement en Asie, Europe et Amérique du Nord. Les encours sous gestion de l’activité Capital Markets Strategies de Tikehau Capital s’élèvent à 3,8 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Cette nomination est effective à compter du 11 mai 2020.

Diplômé de HEC School of Management, Raphael Thuin débute sa carrière en 2005 en tant gérant de portefeuille chez Topaz Fund à New York. En 2008, il rejoint la Société Générale, toujours à New-York, sur les activités de marchés de capitaux. Depuis 2014, Raphael Thuin était responsable de la gestion Fixed Income de TOBAM à Paris.

Thomas Friedberger, Directeur Général et Co-Chief Investment Officer de Tikehau Investment Management, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Raphael Thuin au sein de nos équipes. Son expérience et sa connaissance approfondie des marchés actions et obligataires complètent notre approche de gestion fondamentale de long terme et contribueront à la poursuite du développement de notre activité Capital Markets Strategies ».

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,8 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 530 collaborateurs (au 31 décembre 2019) au sein de ses bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

