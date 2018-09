Tikehau Capital : nomme un directeur de la conformité

12/09/2018 | 10:21

Tikehau Capital annonce la nomination d'Ephraïm Marquer au poste de directeur de la conformité, dans la démarche engagée par le groupe d'investissement pour assurer un niveau élevé de conformité dans ses huit bureaux.



Sous l'autorité de la direction générale, Ephraïm Marquer aura ainsi sous sa responsabilité la supervision de la conformité des activités du groupe à l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives les plus exigeantes de l'industrie.



Ephraïm Marquer était depuis 2008, responsable mondial de la conformité de BNP Paribas Asset Management, après avoir occupé des fonctions entre 2005 et 2008, au sein de l'AFG (Association française de la gestion financière).



