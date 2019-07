Tikehau Capital : participation à la reprise d'Ellisphere

15/07/2019 | 09:13

Ellisphere, entreprise digitale sur le marché de l'information BtoB, annonce sa reprise par Andera Partners, Tikehau Capital, Bpifrance, aux côtés de son équipe de Management, dans le cadre d'une opération sponsorless.



Destinées à améliorer les processus décisionnels des entreprises, les solutions proposées par Ellisphere intègrent de la data hautement qualifiée et du scoring de troisième génération basé sur l'Intelligence Artificielle et le machine learning.



Le groupe dont le siège est implanté à Nanterre (Hauts de Seine), a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros et emploie 300 salariés. Il était majoritairement détenu par AnaCap depuis avril 2017.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.