Tikehau Capital : premier closing d'un fonds environnement

12/12/2018 | 08:59

Tikehau Investment Management annonce le premier closing de T2 Energy Transition Fund, un fonds de private equity lancé à l'initiative de Tikehau Capital et de Total, pour un montant de 350 millions d'euros.



Ce fonds, dont Bpifrance et Groupama sont des investisseurs de référence, a vocation à soutenir les acteurs européens de la transition énergétique de taille intermédiaire dans leur développement, leur transformation et leur expansion, notamment internationale.



Ses investissements se concentreront sur les entreprises évoluant dans trois secteurs, à savoir la production d'énergies propres, la mobilité bas-carbone, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation.



