Tikehau Capital : se renforce au capital de Foncière Atland

29/11/2019 | 13:39

Tikehau Capital a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 novembre, les seuils de 20% du capital et 25% des droits de vote de Foncière Atland et détenir 21,49% du capital et 25,62% des droits de vote, suite à un exercice de bons de souscription d'actions.



Le groupe déclare, pour les six prochains mois, envisager d'acquérir d'autres actions, mais pas de prendre le contrôle de Foncière Atland. Il envisage aussi de proposer sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme membre du conseil d'administration.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.