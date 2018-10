COMMUNIQUE DE PRESSE

Tikehau Capital sponsorise le skieur olympique français

Victor Muffat-Jeandet

Paris, le 15 octobre 2018 - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement annonce qu'il est désormais sponsor du skieur alpin olympique français Victor Muffat-Jeandet. Ce parrainage reflète l'engagement de Tikehau Capital dans le sport et incarne la culture de discipline et de performance de Tikehau Capital.

Victor Muffat-Jeandet, 29 ans, a intégré l'équipe de France A en 2012 et a décroché son premier podium en Coupe du Monde en 2015. Il a participé aux Championnats du Monde en 2013, 2015, où il obtient la 7ème place, et en 2017. En 2018, année exceptionnelle pour Victor, il obtient sa première victoire en Coupe du Monde, décroche sa première participation aux Jeux Olympiques à Pyeongchang et remporte, en combiné alpin, sa première médaille olympique. Il devient également double Champion de France en Slalom et Slalom Géant.

Originaire d'un club de ski citadin, Victor n'était pas nécessairement prédestiné à devenir un champion de ski. Il a été repéré puis sélectionné dans les différentes équipes de France jusqu'au plus haut niveau de sélection pour la Coupe du Monde. Il fait aujourd'hui partie du club de ski de Val d'Isère.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cofondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré: « Nous sommes très fiers de parrainer Victor et de soutenir sa performance exceptionnelle en tant qu'athlète. Grâce à sa détermination, à sa concentration et à son engagement, il est le premier français à gagner une médaille olympique française en combiné alpin depuis 70 ans ! Cela montre que la haute performance dans le sport, comme dans le monde des affaires, exige lucidité et humilité pour reconnaître ses erreurs et travailler avec détermination pour s'améliorer constamment ».

Victor Muffat-Jeandet déclare : « Je suis très heureux de débuter ce partenariat avec Tikehau Capital. Nous partageons des valeurs communes fortes fondées sur la culture de l'excellence, de l'effort et de l'indépendance. 2018 a été une année incroyable, remplie de succès, mais rien n'est jamais acquis. Les résultats obtenus n'ont fait que renforcer mon ambition et je suis ravi d'entamer la nouvelle saison avec Tikehau Capital ».

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 14,8 milliards d'euros d'actifs (au 30 juin2018)etdisposede2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son

management, auxcôtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au30juin2018)auseindesesbureauxactuellementsituésàParis,Londres,Bruxelles,Madrid,Milan,NewYork, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :

FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

