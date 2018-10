Tikehau Capital : termes de l'OPA sur Selectirente définis

19/10/2018 | 13:10

Tikehau Capital a annoncé les termes de l'offre publique d'achat (OPA) qu'elle a l'intention de déposer sur les actions et OCEANE de Selectirente, après la réalisation définitive de l'acquisition de Sofidy, attendue d'ici la fin de l'année 2018.



Cette OPA sera déposée auprès de l'AMF au prix par action de 89 euros (coupon attaché), et par OCEANE de 89 euros (coupon attaché) multiplié par le ratio d'attribution d'actions applicable pendant la période d'ajustement en cas d'offre publique.



L'OPA est prévue pour le premier trimestre 2019. Selectirente rendra un avis motivé sur l'offre envisagée après examen du rapport de l'expert indépendant. Il a demandé la reprise de la cotation de ses titres sur Euronext Paris à effet de ce jour.



