Tikehau Capital : un nouvel 'Head of Private Equity'

03/09/2018 | 10:25

Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement Tikehau Capital annonce ce jour l'arrivée d'Emmanuel Laillier en tant que Head of Private Equity.



Celle-ci sera effective au 5 septembre.



'Au sein de Tikehau Capital, Emmanuel Laillier, expert reconnu dans le private equity mid-cap, contribuera au développement de cette activité et s'occupera notamment des derniers fonds lancés par le groupe. Le private equity est une activité clé de Tikehau Capital depuis sa création en 2004. L'acquisition de Salvepar en 2012 avait marqué une étape importante. L'arrivée d'Emmanuel Laillier s'inscrit dans cette dynamique de croissance', indique Tikehau Capital.





