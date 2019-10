Tikehau Capital : vers une cession d'actions Eurazeo

18/10/2019 | 07:37

Tikehau Capital annonce avoir initié un processus de cession au travers duquel le groupe de gestion d'actifs et d'investissement cèdera un total de 3.504.640 actions Eurazeo, représentant environ 4,45% du capital social d'Eurazeo.



Il est précisé que l'opération s'effectuera au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, et que le placement des actions débutera sans délai.



