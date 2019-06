Tikehau Capital : veut lever jusqu'à un milliard d'euros

18/06/2019 | 09:12

Tikehau Capital, la société de gestion alternative, annonce ce matin qu'elle envisage d'augmenter son capital de 800 à 875 millions d'euros 'pour financer la prochaine phase de son développement'. Sans exclure d'atteindre le milliard d'euros.



Mi-mai, le groupe annonçait qu'il comptait lever 'au minimum' 700 millions d'euros, et ce 'avant la fin du troisième trimestre 2019'. Comme précédemment annoncé, les actions nouvelles seront émises à 22 euros, soit près d'un euro au-dessus du cours actuel.



Le droit préférentiel de souscription sera supprimé. Cependant, 'un délai de priorité à titre irréductible (sera octroyé) pour les actionnaires', ajoute le groupe.



En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, l'opération est susceptible d'atteindre un milliard d'euros, sachant que Tikehau Capital est actuellement valorisé plus de deux milliards d'euros à la Bourse de Paris.



Les engagements de souscription émanant notamment du management, mais aussi d'autres actionnaires, portent sur 528 millions d'euros.



Les périodes de souscription seront, selon les types d'offres, comprises entre le 18 et le 24 juin.





