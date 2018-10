Tikehau : acquisition dans le private equity aéronautique

24/10/2018 | 09:23

Tikehau Capital annonce ce matin la signature de l'accord d'acquisition de la totalité du capital d'ACE Management, société française spécialisée dans le private equity dans les domaines 'de l'aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité'.



L'opération sera réalisée selon une valeur d'entreprise de 6,5 millions d'euros, 'réglée à hauteur d'un maximum de 30% par apport en nature rémunéré en nouvelles actions Tikehau Capital (soit au plus 104.231 actions nouvelles, ndlr) et, pour le solde, en numéraire.'



ACE Management gère, via sept véhicules d'investissements souscrits par des industriels (Airbus, Safran, Naval Group...), des investisseurs institutionnels comme Bpifrance, ou encore quatre régions, un encours total de l'ordre de 440 millions d'euros.



Ancien d'Airbus, Marwan Lahoud rejoint à l'occasion Tikehau en vue d'être désigné président du conseil de surveillance d'ACE Management.



'L'approche sectorielle d'ACE Management offre une complémentarité forte avec le savoir-faire métier de Tikehau Capital', a commenté Antoine Flamarion, cofondateur de Tikehau Capital, qui au 30 juin gérait près de 15 milliards d'euros d'actifs.









