Tilray : High Park™ dévoile un portefeuille complet de marques et produits pour la prochaine phase de développement de cannabis à l'usage des adultes au Canada

Les nouveaux lancements sur le marché canadien incluent les produits phares aux États-Unis, Marley Natural™ et Goodship®, ainsi que de nouveaux facteurs de forme, comme des produits comestibles et des boissons au CBD

High Park forge des partenariats stratégiques avec les principaux revendeurs et producteurs pour accélérer la mise sur le marché

High Park Holdings Ltd. ("High Park"), une filiale de Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), dévoile ce jour la seconde phase de son portefeuille de produits à l'usage des adultes, qui sera lancé dans l'ensemble du Canada au cours de l'année prochaine, conformément à la réglementation. Ce vaste portefeuille élargi comprend des produits et formats de cannabis innovants, notamment des boissons au CBD, des produits comestibles et des produits de vapotage. High Park a également présenté les partenaires stratégiques qui contribueront à accélérer les ventes au Canada.

"Nous pensons que les meilleures marques, une qualité constante et l'innovation sont les moteurs d'une industrie du cannabis pérenne et dynamique", déclare Adine Fabiani-Carter, responsable du marketing, High Park. "Avec l'application imminente de la prochaine phase de légalisation, nous sommes ravis de lancer au Canada des marques très appréciées, comme Marley Natural et Goodship, tout en introduisant également de nouveaux formats, comme des boissons infusées au CBD, par l'intermédiaire de Fluent, notre co-entreprise avec Les Brasseries Labatt du Canada."

De nouvelles marques et de nouveaux produits pour le marché canadien

Afin d'élargir son portefeuille de marques sur le marché, High Park lancera, dans les prochains mois, les références Marley Natural et Goodship et de nouvelles marques originales, dont The Batch™, Chowie Wowie™, et Rmdy.™, dans tout le Canada.

Marley Natural , une marque de cannabis de renom, sera commercialisée sur des marchés choisis dans l'ensemble du Canada.

, une marque de cannabis de renom, sera commercialisée sur des marchés choisis dans l'ensemble du Canada. Goodship , une marque de comestibles très appréciés pour ses biscuits, chocolats et confiseries infusés au cannabis, déploiera sa première gamme au Canada avec une huile de cuisson, suivie de chocolats et de bonbons à la menthe infusés au cannabis.

, une marque de comestibles très appréciés pour ses biscuits, chocolats et confiseries infusés au cannabis, déploiera sa première gamme au Canada avec une huile de cuisson, suivie de chocolats et de bonbons à la menthe infusés au cannabis. The Batch, une nouvelle marque de fleur de cannabis et cônes pré-roulés de haute qualité à des prix compétitifs. The Batch est actuellement disponible sur des marchés choisis et sera lancé dans tout le Canada dans les mois à venir.

une nouvelle marque de fleur de cannabis et cônes pré-roulés de haute qualité à des prix compétitifs. The Batch est actuellement disponible sur des marchés choisis et sera lancé dans tout le Canada dans les mois à venir. Chowie Wowie, une nouvelle marque de confiserie proposant des chocolats et des bonbons gélifiés infusés au cannabis.

une nouvelle marque de confiserie proposant des chocolats et des bonbons gélifiés infusés au cannabis. Rmdy., une marque de bien-être proposant une variété de produits au cannabis incombustibles et discrets, comme des bonbons à la menthe, des bonbons fondants et des stylos tout-en-un.

Faisant déjà partie du portefeuille de marques High Park, les gammes Canaca™ et Dubon™ vont être diversifiées:

Canaca proposera des vapoteuses fabriquées à partir de la technologie CCELL avec une formulation très puissante 100% THC, sans ingrédient ajouté.

Dubon proposera une nouvelle huile THC premium très puissante sur le marché québécois.

Le portefeuille actuel de High Park comprend déjà Irisa™, Grail™ et Yukon Rove™.

Partenariats stratégiques

High Park a conclu un certain nombre de partenariats stratégiques, qui positionnent favorablement la société pour être à la première place sur le marché des produits à l'usage d'adultes au Canada grâce avec une offre de la plus haute qualité.

Fluent Beverage Company - La semaine dernière, Tilray et AB InBev ont annoncé que leur partenariat et co-entreprise, via High Park et Les Brasseries Labatt du Canada, a donné naissance à Fluent Beverage Company. Fluent projette de commercialiser des boissons non-alcoolisées et infusées au CBD au Canada, et d'approfondir ses recherches sur les boissons non-alcoolisées et infusées au THC.

Cannfections Group Inc. - High Park s'est associé à Cannfections, un chef de file du secteur de la confiserie avec 85 années d'expérience dans le développement et la production de certaines des marques de confiserie les plus appréciées au monde, afin de renforcer sa capacité de production et de fabrication de produits au cannabis en vue de la seconde phase de légalisation de produits à l'usage d'adultes. Ce partenariat permet à High Park d'accélérer l'innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits.

Dans un souci d'optimisation de sa stratégie de vente au détail de produits à l'usage d'adultes, High Park a conclu des partenariats avec de grands revendeurs sous la forme de prises de participation minoritaires, de collaborations et acquisitions stratégiques, afin d'intensifier la disponibilité pour le consommateur et de stimuler les ventes de produits à l'usage d'adultes.

FOUR20 - FOUR20 détient et exploite six magasins dans l'Alberta et a acquis 16 autres locaux commerciaux à forte fréquentation. High Park a signé un accord définitif pour acquérir FOUR20.

FOUR20 détient et exploite six magasins dans l'Alberta et a acquis 16 autres locaux commerciaux à forte fréquentation. High Park a signé un accord définitif pour acquérir FOUR20. Inner Spirit - Inner Spirit Holdings (CSE: ISH) possède un ensemble de 35 commerces de détail en propriété propre ou sous franchise sous l'enseigne Spiritleaf, et projette de développer son réseau en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario. High Park a investi et signé un accord de collaboration avec Inner Spirit pour assurer la disponibilité des marques et produits High Park dans tous les commerces Spiritleaf.

Inner Spirit Holdings (CSE: ISH) possède un ensemble de 35 commerces de détail en propriété propre ou sous franchise sous l'enseigne Spiritleaf, et projette de développer son réseau en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario. High Park a investi et signé un accord de collaboration avec Inner Spirit pour assurer la disponibilité des marques et produits High Park dans tous les commerces Spiritleaf. Westleaf - Par l'entremise de Tilray, High Park a réalisé une prise de participation minoritaire et conclu un accord de collaboration commerciale avec Westleaf. Westleaf déploie actuellement un réseau national de vente au détail pour son enseigne "Prairie Records", avec des magasins supplémentaires qui ouvriront leurs portes en Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan.

Par l'entremise de Tilray, High Park a réalisé une prise de participation minoritaire et conclu un accord de collaboration commerciale avec Westleaf. Westleaf déploie actuellement un réseau national de vente au détail pour son enseigne "Prairie Records", avec des magasins supplémentaires qui ouvriront leurs portes en Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan. Kiaro - High Park a réalisé une participation minoritaire et conclu un accord de collaboration pour intensifier la présence de ses marques dans toutes les vitrines de Kiaro en Colombie-Britannique et Saskatchewan.

High Park a réalisé une participation minoritaire et conclu un accord de collaboration pour intensifier la présence de ses marques dans toutes les vitrines de Kiaro en Colombie-Britannique et Saskatchewan. Fire & Flower - High Park a réalisé une participation minoritaire dans Fire & Flower, un revendeur agréé de cannabis possédant et ayant des participations dans 30 licences de vente au détail dans les provinces d'Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Ontario, et sur le territoire du Yukon.

À propos de High Park Company™

Basé à Toronto et dirigé par une équipe jouissant d'une expérience approfondie dans les marques de cannabis et grand public à l'échelle mondiale, High Park a été créé pour développer, produire, vendre et distribuer un vaste portefeuille de marques et de produits de cannabis.

