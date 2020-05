Tilray : reg; reçoit la certification GMP complète sur son site européen

La licence étend la capacité d'exportation internationale de la société pour servir les marchés de cannabis médical agréés

Autorisation de procéder à l'extraction de cannabis à des fins médicales sur place et à la production d'extraits en gros pour la fabrication d'huile de cannabis à des fins médicales en tant que produit fini

La certification marque une nouvelle étape pour le site européen en tant que centre international du cannabis médical de Tilray

Tilray, Inc. ("Tilray" ou la "société") (NASDAQ : TLRY), pionnier mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive Tilray Portugal, Unipessoal Lda. ("Tilray Portugal") a reçu une certification de bonne pratique de fabrication (GMP - Good Manufacturing Practice) conformément aux normes de l'Union européenne, pour son usine de fabrication de Cantanhede, au Portugal. La certification GMP a été délivrée par Infarmed, l'autorité nationale portugaise des médicaments et des produits de santé qui fournit une certification GMP de bout en bout pour les opérations actuelles de Tilray au Portugal.

Il s'agit de la troisième certification GMP pour Tilray Portugal, qui permet à la société de fabriquer des extraits de cannabis médical en interne et d'exporter des produits finis de cannabis médical produits selon les GMP, à la fois des fleurs séchées et de l'huile, du Portugal vers l'ensemble de l'Union européenne et d'autres marchés internationaux ayant une réglementation légale sur le cannabis médical. En outre, cette nouvelle certification autorise Tilray à fabriquer des extraits en gros sur place pour les vendre en tant qu'API (ingrédients pharmaceutiques actifs) de cannabis et fournit une capacité supplémentaire de laboratoire de contrôle de la qualité pour faire progresser la capacité de la société en matière d'innovation et de recherche sur les produits.

"Nous franchissons ainsi une étape importante pour notre croissance stratégique sur le marché international du cannabis médical," explique Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray en Europe. "Notre troisième certification GMP nous permettra de fabriquer davantage de produits dans nos installations et d'exporter une plus grande gamme de produits médicaux aux patients, partenaires et marchés internationaux. Alors que la demande augmente dans le monde entier et que de nouveaux marchés légaux de cannabis médical apparaissent, le site européen de Tilray est prêt à servir davantage de partenaires et de patients dans l'UE et sur d'autres marchés médicaux internationaux."

Tilray a rappelé les précédentes délivrances de licences, les certifications GMP et les exportations :

Tilray a mis en place des accords de vente et de distribution pour fournir du cannabis médical par le biais des principaux canaux de distribution pharmaceutique en Allemagne et sur d'autres marchés européens. Ces accords permettent aux patients dans le besoin d'avoir accès aux produits finis de cannabis médical de Tilray.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial de la recherche, de la culture, de la production et de la distribution de cannabis et de cannabinoïdes, desservant actuellement des dizaines de milliers de patients et de consommateurs dans 15 pays répartis sur les cinq continents.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des "informations prospectives" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou collectivement, des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "peut", "devrait", "pourrait", "sera", " probablement", "s'attendre", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "planifier", "prévoir", "projeter", "estimer", "perspectives" et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas une garantie de performance future et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction en fonction de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris les hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures du marché, à l'environnement réglementaire actuel et futur et aux approbations et permis futurs. Les résultats, performances ou réalisations réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, qui ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Veuillez consulter la rubrique "Facteurs de risque" dans le rapport trimestriel de Tilray sur le formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 11 mai 2020, et les rapports périodiques ultérieurs, pour une discussion des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui sont incluses dans le présent communiqué, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200527005461/fr/