Time Out : Market annonce sa grande réouverture le 8 juillet prochain

MONTRÉAL, QC (29 JUIN 2020)-Time Out Market Montréalest heureux d'annoncer qu'il ouvrira à nouveau ses portes le mercredi 8 juillet 2020. Avec l'aide d'Ivanhoé Cambridge, le personnel du marché et les restaurateurs, le marché accueillera à nouveau ses invités pour leur faire déguster les plats exceptionnels des favoris locaux et profiter du meilleur de la culture unique de Montréal.

Après avoir suspendu ses opérations en mars dernier afin de limiter la propagation de la COVID-19, Time Out Market Montréal continue de prioriser la santé et la sécurité de ses clients, des employés, des restaurateurs et de leurs équipes. En plus de respecter les consignes gouvernementales et les protocoles de Santé Montréal, l'infrastructure naturelle du Time Out Market permet aux clients de profiter d'une expérience culinaire agréable et sécuritaire grâce à des précautions sanitaires accrues et de nouvelles façons de faire dont :

Grand espace : avec plus de 40 000 pieds carrés , les clients ont suffisamment d'espace pour pratiquer la distance sociale.

Systèmes de circulation et de filtration de l'air : avec des plafonds hauts, les systèmes de haute technologie de circulation et de filtration de l'air garantissent une qualité de l'air irréprochable.

Vestibules dédiés à la santé et la sécurité : une signalisation spécialement créée à l'entrée offrira des postes d'information et de désinfection pour que les clients puissent vivre une expérience à la fois sécuritaire et agréable au marché. Des stations d'assainissement seront disponibles partout dans le marché.

Cloisons en plexiglas : des écrans en plexiglas seront installés aux comptoirs et bars des restaurateurs, ainsi que sur chaque table pour séparer les convives en toute sécurité.

Commande sans contact : La nouvelle application Time Out Market (disponible sur Apple et Android) permet aux clients de commander et de payer sans contact. Vous pouvez rechercher « Time Out Market » via App Store ou Google Play pour télécharger l'application gratuitement. Grâce à l'application, les invités peuvent suivre la progression de leur commande par courriel, SMS et notifications.

Livraison : le menu du marché sera disponible pour la livraison via DoorDash.

Nettoyage supplémentaire : Une équipe facilement identifiable grâce à leurs chandails jaunes sera chargée de constamment désinfecter les surfaces.

Équipement de protection individuelle : Tout le personnel utilisera un équipement de protection.

Nouvelles heures d'ouverture : De nouvelles heures d'ouverture sont disponibles sur le site Web de Time Out Montréal.

« Time Out Market Montréal offre à ses clients un espace de 40 000 pieds carrés facilitant la distanciation sociale sans perdre la richesse de l'atmosphère qui rend les repas au Time Out Market si spéciaux »,explique le PDG de Time Out Market, Didier Souillat. « Étant donné que le marché représente le meilleur de la gastronomie locale sur la base d'une sélection éditoriale, notre voix éditoriale sera justement un élément important de notre réouverture. Partout au marché, des consignes de distanciation sociale seront inscrites avec des citations d'un groupe diversifié de Montréalais, et nos écrans vidéo présenteront du contenu local préparé par des éditeurs de Time Out. Time Out Market Montréal continuera malgré tout de mettre en valeur la culture locale et de partager le pouls de la ville. »

Time Out Market Montréal est ravi d'accueillir à nouveau sa gamme incroyable des meilleurs chefs et restaurateurs de Montréal qui font partie prenante de la communauté locale. Pour respecter la distanciation sociale, le marché échelonnera la réouverture de ses restaurants sur plusieurs étapes. La première vague du 8 juillet comprendra 6 concessionnaires, une école de cuisine, un espace de vente au détail, 2 bars à mocktails, un bar à vin, un à bière et un à cocktails. Le tout offrant aux clients assez d'espace pour commander et manger en toute sécurité. Les chefs et restaurateurs qui seront ouverts dès le 8 juillet sont :

L'expérience du comptoir japonais Marusan : Depuis 2016, le propriétaire et chef Hideyuki Imaizumi a suscité un regain d'intérêt pour la cuisine japonaise avec son restaurant Marusan. Au Time Out Market Montréal, les chefs Tetsuya Shimizu de Marusan et Imaizumi servent des plats décontractés et familiaux tels que le riz au curry japonais karaage, la soupe triple tonkatsu ramen et l'œuf onsen à l'huile de truffe.

Le Red Tiger Cantine vietnamien et sa cuisine aromatique : Inspiré par la cuisine de rue aromatique du sud du Vietnam, le chef Phong Thach propose sur son menu au Time Out Market une variété de plats de spécialité tels que de délicieux sandwichs banh mi, un savoureux carpaccio de bœuf Bo tai chanh, une salade de papaye rafraîchissante, des soupes et des bols traditionnels vietnamiens.

Le chef signature Paul Toussaint et sa cuisine haïtienne réconforte et relevée : L'ancien chef renommée du restaurant Agrikol Paul Toussaint vous amène en voyage avec un menu dédié à la richesse de la cuisine et à l'héritage culturel d'Haïti mettant en vedette son griot grésillant avec des pikliz piquants, des acras frits et des côtes levées fondantes au rhum et à l'ananas.

Les chefs Claude Pelletier et Mélanie Blouin et leurs pâtes fraîches artisanales d'Il Miglio : idée originale du chef Claude Pelletier et dirigée au Time Out Market par la chef Mélanie Blouin , Il Miglio propose des plats italiens magnifiquement simples, savoureux et appétissants comme des boulettes de veau avec sauce tomate et basilic ou la Campanelle aux champignons, huile de truffe et jus .

La pizza de style napolitaine du Restaurant Moleskine : le chef Fred St-Aubin et les copropriétaires de Moleskine, Catherine Bélanger et Bruno Braën apportent leurs pizzas originales et délectables au Time Out Market, y compris les populaires pizzas Marguerite, Brooklyn et Salsiccia - toutes faites avec de délicieux ingrédients comme leurs saucisses maison, de la stracciatella di bufala et du fromage fior di latte, de l'huile d'olive et de la sauce tomate.

Le célèbre poulet rôti portugais de Romados : Au Time Out Market, le duo père-fils Fernando et Manny Machado, propriétaires et chefs de Romados, servent des délices salés et sucrés dont leur fameux pasteis de nata et l'une des leurs recettes les plus populaires: du poulet recouvert de leur sauce piri piri orange, servi avec une sélection de plats délicieux tels que des légumes verts, des frites assaisonnées ou de la poutine.

Les ateliers culinaires Ateliers & Saveurs à l'école de cuisine du Time Out Market Montréal : le restaurateur et fondateur Arnaud Ferrand et le duo mari et femme composé d'Éric et Fanny Gauthier ont ouvert le premier Ateliers & Saveurs dans le Vieux-Montréal en 2008, créant ainsi la première école de cuisine du genre en Amérique du Nord en offrant des ateliers de cuisine, des cours de mixologie et des dégustations de vin au même endroit. Maintenant, ils offrent leurs cours à l'école de cuisine du Time Out Market Montréal - un endroit où les invités de tous les niveaux apprennent de nouvelles recettes et découvrent la joie de cuisiner lors d'ateliers guidées par des professionnels chevronnés et passionnés. Les clients peuvent choisir parmi une multitude de cours à partir de 22 $, ainsi que des cours de dégustation de vins. Les réservations de cours sont disponibles via le site Internet de Ateliers & Saveurs .

Signé Local offre ses articles produits localement dans l'espace de vente du Time Out Market Montréal : Fondé en 2015 par les entrepreneurs Vanessa Lachance et Maxime Tremblay afin de promouvoir la consommation responsable et l'achat local, Signé Local est un magasin qui offre une vaste sélection de produits de qualité fabriqués par des artisans et entrepreneurs québécois. Le duo vend maintenant sa magnifique gamme de produits dans l'espace de vente du Time Out Market Montréal où les visiteurs peuvent découvrir des produits de haute qualité fabriqués localement, tels que des produits alimentaires, des objets décoratifs, des vêtements, des produits de beauté et plus encore.

Time Out Market Montréal est fier de travailler avec tous les restaurants du marché et de leurs équipes et espère accueillir à nouveau tous ses chefs et restaurateurs dans les phases de réouverture suivantes. Alors que la communauté locale travaille fort pour reprendre ses activités en toute sécurité, Time Out Market Montréal et Time Out Montréal continuent de soutenir les restaurants et les entreprises locales par le biais d'initiatives telles que la campagneLove Local.