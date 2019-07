ATT, tiré par WarnerMedia, est en ligne avec les attentes au 2e trimestre

Washington (awp/afp) - Le géant des télécommunications ATT a enregistré des résultats en ligne avec les prévisions au deuxième trimestre, affichant un chiffre d'affaires en hausse, tiré par l'acquisition de Time Warner (aujourd'hui WarnerMedia) absorbé en juin.

ATT a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice de 3,7 milliards de dollars, en recul de 2%, qui revient, une fois ajusté, à 0,89 dollar par action, contre 0,91 un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires, dopé par la fusion avec Time Warner, propriétaire d'HBO, des studios Warner Bros et des chaînes câblées comme CNN, a grimpé de 15,3%, à 45 milliards de dollars, comme le prévoyaient les analystes.

Le titre ATT s'inscrivait en légère hausse en milieu de matinée à Wall Street, à 32,90 dollars (+2,52%).

"Nous sommes à mi-chemin de l'exercice et en bonne voie pour atteindre nos objectifs de l'année", a déclaré Randall Stephenson, pdg du groupe. Pour l'ensemble de l'exercice, les marchés misent sur un chiffre d'affaires de 183,03 milliards de dollars pour un bénéfice ajusté par action de 3,56 dollars.

"Nous continuons de payer notre dette et avons plus confiance que jamais dans notre capacité à atteindre nos objectifs de désendettement à la fin de l'année et nous envisagerons un rachat d'actions", a-t-il indiqué.

Depuis la fusion, ATT a réduit de 18 milliards de dollars sa dette, qui s'élève à près de 160 milliards de dollars, et entend encore la diminuer de 12 milliards d'ici la fin de l'année.

Si le groupe de télécoms a gagné au cours du trimestre 72.000 clients pour son service de téléphone mobile, il a perdu quasiment 1 million d'abonnés à ses services payants de télévision par satellite (DirectTV) et par internet (DirectTV Now) en raison de hausses de prix et de fins de promotions.

Du côté de WarnerMedia (ex Time Warner Business), la division a "affiché un bon trimestre en terme de revenus comme de marge opérationnelle", selon M. Stephenson.

WarnerMedia a apporté un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars, en hausse de 5,5%, et son bénéfice opérationnel a grimpé de 10,3%.

Parmi les différentes unités, la chaîne câblée HBO a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,9% au deuxième trimestre sur un an, pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Le pdg s'est félicité des 137 nominations de réalisation de la chaîne pour des récompenses aux Emmy Awards.

Au printemps 2020, le groupe veut lancer un nouveau service de streaming, HBO MAX. "ce sera quelque chose de très spécial sur le marché, vous en saurez plus en octobre", a promis le dirigeant.

Warner Bros a dégagé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards, en hausse de 2,5%. Son film "Pokémon: Détective Pikachu" a généré des recettes de 430 millions de dollars.

Interrogé lors d'une conférence avec les analystes sur le rythme d'activité dans le secteur des télécommunications professionnelles, le pdg d'ATT a reconnu que "les deux derniers trimestres avaient été un peu mous du fait des discussions commerciales avec la Chine".

"Mais le gouvernement n'aime pas trop qu'on parle de cela", a-t-il rapidement ajouté.

afp/rp