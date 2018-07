ATT peine à convaincre malgré le rachat de Time Warner

Données financières ($) CA 2018 32 701 M EBIT 2018 8 812 M Résultat net 2018 6 670 M Dette 2018 - Rendement 2018 1,63% PER 2018 - PER 2019 12,13 Capi. / CA 2018 2,36x Capi. / CA 2019 2,28x Capitalisation 77 270 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 103 $ Ecart / Objectif Moyen 4,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TIME WARNER 7.98% 0 MADISON SQUARE GARDEN CO 16.03% 7 661 PERFECT WORLD CO LTD --.--% 5 575 TOHO CO LTD -19.87% 5 459 CHINA FILM CO LTD 1.10% 4 199 STUDIO DRAGON CORP --.--% 2 554