TINC Comm : Conclusion d’une convention pour l’acquisition de 51,43% des actions de Sunparks De Haan SA

Conclusion d'une convention pour l'acquisition de 51,43% des actions de Sunparks De Haan SA

17/10/18

Home Invest Belgium, Belfius Insurance et les investisseurs en infrastructure TINC et DG Infra Yield, ont conclu une convention pour l'acquisition de 51,43% des actions de Sunparks De Haan SA.

Le 15 octobre 2018, Home Invest Belgium a conclu un accord par le biais d'une nouvelle société fondée dont elle détient 50% des actions (les autres 50% sont dans les mains de Belfius Insurance (25%), de l'investisseur en infrastructure coté en bourse TINC (12,5%) et le fonds d'infrastructure DG Infra Yield (12,5%)). L'accord porte sur l'achat de 51,43% des actions de Sunparks De Haan SA. Le solde des actions de cette société est acquis par un fonds privé français, géré par Atream, société de gestion d'actifs et de fonds immobiliers.

Sunparks De Haan SA est le propriétaire d'un complexe de loisirs touristique avec infrastructure commune situé à De Haan (8420), Wenduinesteenweg 150. Le complexe jouit d'une situation unique à proximité immédiate de la mer. Le complexe de loisirs fera l'objet d'une rénovation profonde et sera pris en location pour une durée fixe de 15 ans par Sunparks Leisure SA (une division du groupe de vacances Pierre & Vacances) sur base d'un accord « triple net » qui prévoit un mécanisme d'indexation.

La valeur de transaction a été conclue pour un montant en ligne avec la valeur réelle déterminée par CBRE et s'élève à ± € 75 millions après rénovation. Le montant sera financé pour partie par des actionnaires et pour le solde par un crédit bancaire. Le centre fera l'objet d'une rénovation complète et deviendra ensuite un Center Parcs village avec 4 Birdies.

