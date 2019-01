TIVOLY : Bilan semestriel contrat de liquidité contracté avec Gilbert Dupont - 2ème sem 2018

TIVOLY

Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse GILBERT DUPONT– 2ème semestre 2018

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TIVOLY à la Société de Bourse GILBERT DUPONT, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 772 Titres TIVOLY,

55 823,80 Euros en espèces

Il est rappelé :

Que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 183 Titres TIVOLY,

71 576,88 Euros en espèces

Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titres TIVOLY

50 000,00 Euros en espèces

Tours en Savoie le 3 janvier 2019

www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers.





Pièce jointe