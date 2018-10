TIVOLY : CP INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE - 3ème TRIMESTRE 2018

TIVOLY

Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise

73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 29 octobre 2018

Chiffre d'affaires 9 mois 2018 : 61,3 M€

Bon niveau d'activité

Bonnes perspectives

Chiffre d'affaires en M€ 2017 2018 Variation T3 19,0 19,0 ns 9 mois 61,4 61,3 - 0,17% (*)

Chiffres non audités (*) + 1,3% à taux de change constant

Le chiffre d'affaires de TIVOLY sur les 9 premiers mois de 2018 s'établit à 61,3 M€.

La progression est de + 1,3% à taux de change constant, tirée par la croissance organique.

Sur le troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires est solide.

La bonne dynamique des ventes sur l'ensemble des zones géographiques où est présent le groupe (Europe, Asie, Amérique du Nord) absorbe les perturbations inhérentes au déménagement (sur le T3) de l'usine de Jiading vers le nouveau site de Changshu (PRC) et les impacts liés à l'orientation assumée vers les marchés à forte valeur ajoutée.

Le bon niveau d'activité permet au groupe TIVOLY de confirmer ses objectifs de rentabilité sur la période.

Le groupe entend poursuivre sa politique d'innovation ainsi que son positionnement qualitatif et haut de gamme.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME - Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

Contacts :

Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65







