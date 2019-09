TIVOLY : Communiqué post conseil d'administration 13/09/2019 - Résultats 1er sem 2019

TIVOLY

Société Anonyme

au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 16 septembre 2019

Résultats 1er semestre 2019

EBITDA : 4,1 M€

Résultat Net Part du Groupe : 1,3 M€

Fortes perspectives de développement

Le Conseil d’Administration de TIVOLY, réuni le 13 septembre sous la présidence de Jean-François TIVOLY, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2019.

TIVOLY confirme sur le 1er semestre 2019, la bonne progression de son activité à 43,6 M€ soit une hausse de + 3,2%, exclusivement organique.

Sur ces bases solides, le Groupe maintient sur la période un bon niveau de résultats, ce malgré un effet de base défavorable : le premier semestre 2018 ayant notamment bénéficié d’une contribution exceptionnelle non récurrente de + 0,5M€.

Ainsi, l’EBITDA au 30 juin 2019, s’établit à 4,1 M€, à 9,4% du chiffre d’affaires, (légérement impacté par un mix de ventes moins favorable), et le résultat opérationnel à 1,8 M€.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit mécaniquement à 1,3 M€ .

La structure financière reste inchangée avec un ratio de gearing (dette nette sur capitaux propres – norme IFRS 16) à 63,1%.

En millions € S1 2018 S1 2019* Revenu 42,3 43,6 Achats & autres charges externes - 21,0 - 21,9 Personnel - 16,4 - 17,2 EBITDA 4,6 4,1 % Revenu 10,8% 9,4% Résultat opérationnel 3,3 1,8 Résultat Net Part du Groupe (après impôts) 2,4 1,3

*Chiffres ayant fait l’objet d’une revue limitée des auditeurs.

L'impact de la norme IFRS 16 est de 0,4 M€ sur l’EBITDA et 3,6 M€ sur la dette nette.

Dans un environnement économique privilégiant innovation et qualité, le groupe TIVOLY dipose des meilleurs atouts pour poursuivre avec sérénité son développement sur toutes ses zones d’implantation, et participer activement à la consolidation de ses métiers.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers.

TIVOLY est éligible au PEA-PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

TIVOLY - Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard Tivoly J.Gacoin / V. Boivin edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07 Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

Pièce jointe