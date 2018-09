TIVOLY :Communiqué post conseil d'administration - Résultats 1er sem 2018 (Annule et remplace le précédent)

TIVOLY

Société Anonyme

au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 17 septembre 2018

Résultats 1er semestre 2018

· Revenus consolidés : 42,3 M€

· EBITDA : 4,6 M€

· Résultat net part du Groupe : 2,4 M€

Le Conseil d'Administration de TIVOLY, réuni le 14 septembre sous la présidence de Jean-François TIVOLY, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2018.

TIVOLY enregistre sur le 1er semestre 2018, une nouvelle accélération de ses performances financières. L'activité semestrielle est solide avec un chiffre d'affaires au 30 juin 2018 qui s'élève à 42,3 M€ en évolution de - 0,17%, et en croissance de + 2,15% à taux de change constant. Cette progression est dûe exclusivement à la croissance organique.

L'EBITDA au 30 juin 2018, passe de 9,4% à 10,8% du revenu, et le résultat opérationnel s'apprécie de 1,2 M€ pour se porter à 3,3 M€ avec une contribution en augmentation de la société mère et de chaque filiale. Le renforcement dans le groupe FFDM PNEUMAT a engendré un produit opérationnel de 0,49M€ non pris en compte dans l'EBITDA.

Le résultat semestriel net part du Groupe après impôts augmente de + 41%, à 2,4 M€ contre 1,7 M€ sur le premier semestre 2017.

La structure financière est solide avec une dette nette à 45,8% des fonds propres.

En millions € S1 2017 S1 2018 Revenu 42,4 42,3 Achats & autres charges externes - 21,9 - 21,0 Personnel - 16,1 - 16,4 EBITDA 4,0 4,6 % Revenu 9,4% 10,8% Résultat opérationnel 2,1 3,3 Résultat net (part du Groupe) après impôts 1,7 2,4

TIVOLY poursuit sa stratégie de développement alliant qualité et innovation, croissance sur ses zones d'activités géographiques, et développements externes sélectifs.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com

Contacts :

TIVOLY - Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard Tivoly J.Gacoin / V. Boivin edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07 Tel : +33 (0)1 75 77 54 65







