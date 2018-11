TIVOLY : TIVOLY PARTICIPE AU SALON ACTIONARIA les 22 & 23 novembre 2018

TIVOLY

Société Anonyme

au capital de 11 079 900 euros

Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie

R.C.S. Chambéry : 076 120 021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 16 novembre 2018

TIVOLY participe au salon ACTIONARIA

les 22 et 23 novembre 2018

TIVOLY (ISIN : FR0000060949) annonce sa participation au salon ACTIONARIA qui aura lieu les 22 et 23 novembre 2018 au Palais des Congrès de Paris.

Ce salon sera une nouvelle occasion pour TIVOLY de dialoguer avec les actionnaires et investisseurs individuels, de commenter son activité et ses perspectives de croissance sur ses différents marchés.

L'équipe de TIVOLY aura le plaisir de vous accueillir sur le stand D17 - hall Maillot, niveau 2. Edouard TIVOLY, Directeur Financier du Groupe, interviendra lors de la conférence « Face aux dirigeants », vendredi 23 novembre 2018, de 14h35 à 14h45, ainsi que lors de la conférence « les valeurs moyennes ont la cote » sur la thématique : « Valeurs moyennes : l'environnement économique et fiscal en question », jeudi 22 novembre 2018, de 16h40 à 17h10.

Le salon ACTIONARIA rassemble plus de 120 sociétés, l'occasion pour les actionnaires de rencontrer les entreprises et leurs dirigeants et de bénéficier de conseils d'experts pour optimiser leur épargne et choisir les secteurs porteurs.





TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext (FR0000060949) TVLY www.tivoly.com





TIVOLY



Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard Tivoly J.Gacoin / V. Boivin edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07 Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

