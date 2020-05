TIVOLY : fort repli de l'activité au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tivoly a réalisé sur le premier trimestre, un chiffre d’affaires de 18,4 millions d'euros, en retrait de 16,9 % à taux de changes et périmètre constants. A taux de changes réels, l’activité est en baisse de 16,5%. " L’activité du 1er trimestre est affectée par la pandémie mondiale Covid-19 qui s’est diffusée à des dates différentes dans les zones géographiques où le groupe est présent ", a expliqué le spécialiste des outils de coupe. Il a d’abord été impacté par les mesures de confinement en Chine où il a constaté une légère baisse de la demande sur le mois de février 2020.Ensuite, à partir de mi-mars, avec l'entrée en confinement de l'Europe, puis des Etats-Unis, la demande client a baissé brutalement sur les deux Domaines d'Activités Stratégiques du Groupe " Consumer " et " Industry ". Cette situation a entraîné en particulier un retrait du chiffre d'affaires en Europe de 16,28 % sur le premier trimestre à taux de changes et périmètre constants, de 14,66 % aux Etats-Unis et de 42,95 % en Asie.Disposant d'une structure financière robuste, Tivoly indique avoir mis en place de nombreuses mesures dans cette période exceptionnelle afin de conforter sa liquidité et réduire l'impact de la crise sur sa trésorerie d'exploitation.