TIVOLY : résultats semestriels en recul

Tivoly a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 43,6 millions d'euros, soit une hausse de 3,2%, exclusivement organique. Le résultat net part du groupe s’établit à 1,3 million d'euros contre 2,4 millions d'euros, un an plus tôt. L’Ebitda au 30 juin 2019 s’établit à 4,1 millions d'euros, à 9,4% du chiffre d’affaires, (légèrement impacté par un mix de ventes moins favorable), à comparer avec 4,6 millions d'euros et 10,8%, un an auparavant.Tivoly précise que le premier semestre 2018 avait notamment bénéficié d'une contribution exceptionnelle non récurrente de + 0,5 million d'euros.S'agissant de ses perspectives, le spécialiste de la commercialisation d'outils de coupe juge " disposer des meilleurs atouts pour poursuivre avec sérénité son développement sur toutes ses zones d'implantation, et participer activement à la consolidation de ses métiers.