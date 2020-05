Tivoly : 2020-05-13 Communiqué Financier T1 2020

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 13 mai 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020

Chiffre d’affaires 2020 2019 1er trimestre 18,4 22,1

* Chiffres non audités

TIVOLY a réalisé sur le premier trimestre, un chiffre d’affaires de 18,4 M€, en retrait de - 16,9 % à taux de changes et périmètre constants. A taux de changes réels, l’activité est en baisse de - 16,5%.

L’activité du 1er trimestre est affectée par la pandémie mondiale COVID-19 qui s’est diffusée à des dates différentes dans les zones géographiques où le Groupe est présent.

Le Groupe a d’abord été impacté par les mesures de confinement en Chine où il a constaté une légére baisse de la demande sur le mois de février 2020. Ensuite, à partir de mi-mars, avec l’entrée en confinement de l’Europe, puis des Etats-Unis, la demande client a baissé brutalement sur les deux Domaines d’Activités Stratégiques du Groupe « Consumer » et « Industry ». Cette situation a entraîné en particulier un retrait du chiffre d’affaires en Europe de - 16,28 % sur le premier trimestre à taux de changes et périmètre constants, de - 14,66 % aux USA et - 42,95 % en Asie.

Point sur la crise sanitaire – COVID-19

Les informations communiquées le 5 mai dernier quant à un état de la situation de la crise sanitaire, restent d’actualité. Le Groupe s’est organisé afin d’assurer la sécurité sanitaire de ses salariés et d’être en position d’accompagner sans encombres la reprise d’activité de ses clients. Disposant d’une structure financière robuste, il a mis en place de nombreuses mesures dans cette période exceptionnelle afin de conforter sa liquidité et réduire l’impact de la crise sur sa trésorerie d’exploitation.

TIVOLY tiendra son Assemblée Générale annuelle à huis clos le vendredi 15 mai 2020 à 10h30.









