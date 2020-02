Tivoly : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tivoly a réalisé lundi soir son point d’activité au titre de son exercice 2019. Ainsi, leconcepteur et fabricant français d'outils coupants et d'accessoires électroportatifs a enregistré un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros l’an dernier, contre 80,5 millions en 2018. "Au global, la progression de l’activité de 3 %, constitue une bonne performance qui s’inscrit dans une dynamique solide", a commenté Tivoly.En France, l'activité progresse de +2,9 % dans un contexte de ralentissement dans l'industrie sur le dernier trimestre.En Amérique du Nord, l'activité est en forte progression, à +13,2 %, dans un contexte géo-politique tendu (politiques tarifaires douanières...) et malgré un ralentissement général de l'économie sur le dernier trimestre.Concernant ses perspectives, Tivoly s'est contenté de "confirmer sa stratégie de développement long terme".