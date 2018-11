TLG Immobilien AG : Toujours du potentiel 12/11/2018 | 09:10 achat En cours

Cours d'entrée : 23.88€ | Objectif : 25.8€ | Stop : 21.28€ | Potentiel : 8.04% Le titre TLG Immobilien AG présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 25.8 €. Graphique TLG IMMOBILIEN AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 58% à l'horizon 2020.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 24.62 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Services immobiliers - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TLG IMMOBILIEN AG 9.46% 2 814 CBRE GROUP -1.36% 14 562 JONES LANG LASALLE INC -5.98% 6 320 ZILLOW GROUP INC -23.29% 6 295 FIRSTSERVICE CORP 12.26% 2 583 COLLIERS INTERNATIONAL GROU.. 12.01% 2 437 NEWMARK GROUP INC -39.81% 1 481 HFF, INC. -23.07% 1 464 SHENZHEN WORLDUNION PROPRTS.. --.--% 1 463 MARCUS & MILLICHAP INC 13.52% 1 431 SAVILLS PLC -25.83% 1 355

