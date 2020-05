TOD'S S p A : La valeur du jour en Europe TOD'S paye le prix du confinement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tod's progresse de 0,96% à 26 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en chute de 30% à près de 153 millions d'euros. Après un début d'exercice solide, le chausseur italien a été frappé de plein fouet par la pandémie en Asie puis en Italie. Alors que l'Europe et les Etats-Unis se déconfinent, le groupe familial se dit très prudent au second semestre. Dans ce cadre, la société, qui amorçait son redressement après plusieurs années difficiles, s'est engagée dans une gestion optimisée de sa production et de ses stocks afin de compresser ses coûts au maximum.Au premier trimestre, le groupe de Diego Della Valle a réalisé un chiffre d'affaires de 152,8 millions d'euros, en repli de 29,4%. En organique, la baisse atteint 29,7%.Les ventes de la marque Tod's, son vaisseau amiral, ont baissé de 31,7% à 72,7 millions.La région Grande Chine, foyer de l'épidémie, a été la plus malmenée au premier trimestre avec des ventes en chute de 47,2% à 26,5 millions. Le chiffre d'affaires de l'Italie, son premier marché, a baissé de 26,8% à 46,6 millions.Les analystes ont affiché leur prudence. Jefferies a confirmé son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 27 euros après un début d'année qualifié de "médiocre" et aggravé par la faible présence du groupe sur Internet. Le broker reste préoccupé sur la capacité de Tod's à réduire ses coûts.Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours sur le titre de 24,3 à 22,8 euros tout en réitérant sa recommandation Vendre tandis que Deutsche Bank a réduit le sien de 37 à 33 euros tout en maintenant sa recommandation Conserver.