Tod's : les ventes se contractent toujours

07/11/2019 | 10:54

L'action Tod's perdait plus de 2% à la Bourse de Milan après que le chausseur et maroquinier italien a fait état, hier, d'une baisse de ses ventes publiées de 4% sur les trois premiers trimestres de 2019, à 677,7 millions d'euros. Hors effets de changes, la contraction atteint 5%, après - 5,7% au 1er semestre.



Toujours hors devises, trois des quatre grandes marques du groupe, Tod's (- 9,7%), Hogan (- 5,2%) et Fay (- 11,6%) sont mal orientées entre janvier et septembre. Seul Roger Vivier (+ 11,4%) tire son épingle du jeu.



Par canal de distribution, les ventes au détail, qui concentrent plus des deux tiers de l'activité, progressent de 5,5%, mais celles de gros chutent de 22,1%.





