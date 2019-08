Tod's : Credit suisse plus négatif encore

08/08/2019 | 11:32

Credit suisse se montre un peu plus négatif encore sur l'action Tod's, alors que le chausseur italien a publié des comptes semestriels en berne. Conseillant le titre à la vente ('sous-performance'), les analystes ont réduit leur objectif de cours de 32 à 25 euros. Soit un potentiel de baisse de l'ordre de 45%.



A données comparables, la contraction des ventes du groupe a accéléré pour atteindre 6% au 2ème trimestre, le double de la prévision des analystes, en raison notamment de la chute plus marquée que prévu des ventes de gros. 'Malgré les investissements consentis, la stratégie de redressement (de la direction) débouche sur de faibles résultats', déplore une note de recherche. Et Credit suisse de sabrer de 33% environ ses prévisions d'EBITDA de 2019 à 2021.



Les analystes soulignent aussi que l'action Tod's se traite 22 fois en termes de ratio valeur d'entreprise / EBITDA au titre de 2020, une valorisation très élevée puisque ce ratio n'est que de 12 fois pour le secteur du luxe dans son ensemble.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.