Tod's : Jefferies abaisse son objectif de cours

14/08/2019 | 14:49

Jefferies réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Tod's et abaisse son objectif de cours de 32 à 27,5 euros, dans le sillage de ses estimations à la lumière du dernier point d'activité du fabricant de chaussures italien.



'Au premier semestre, un plan d'investissement accéléré pour essayer de revigorer les ventes a causé une brusque chute de marges qui persistera au second semestre et en 2020', prévient l'intermédiaire financier.



Jefferies réduit ses estimations de profit opérationnel de 66% pour 2019, de 44% pour 2020 et de 18% pour 2021. 'Un manque de clarté sur la performance vigoureuse du titre n'est d'aucune aide et les pics impliquent de la volatilité', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.