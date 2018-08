TOD'S stoppe l'érosion de ses ventes au deuxième trimestre et flambe en Bourse

0 0

Tod's fonce tout droit vers son sommet de l'année à la faveur d'un bond de 15,63%. A 62,5 euros, il est à un peu plus de deux euros de son pic atteint le 3 mai à 64,75 euros. Le groupe de luxe italien entraine derrière lui le français LVMH qui s'apprécie de 1,3% et figure parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 parisien. L'autre champion français du luxe, Kering, en profite aussi pour limiter ses pertes : il est stable dans un marché français en repli de 0,2%.Les investisseurs affichent leur satisfaction après que Tod's a mis fin à 19 trimestres consécutifs de baisse organique de ses ventes. Au deuxième trimestre 2018, le groupe italien est parvenu à stabiliser son activité qui avait reculé de 4,4% sur les trois premiers mois de l'année. UBS craignait une nouvelle baisse de 2%. Aux analystes, le management de Tod's a précisé que les premiers retours du mois de juillet confirment cette reprise.Le groupe de luxe a bénéficié au deuxième trimestre d'une activité particulièrement soutenue de sa branche Wholesale (vente en gros) qui a bondi de 13%. Les distributeurs de Tod's ont eu besoin de se réapprovisionner et cet effet conjoncturel va s'inverser au second semestre.Toutefois, des changements structurels sont à l’œuvre et ce solide deuxième trimestre donne des raisons d'espérer, estime Credit Suisse. "La décision de renouveler l'offre plus souvent, la mise sous revue des canaux de distribution, un meilleur contrôle des coûts et des efforts accrus dans le digital devraient commencer à porter leurs fruits au second semestre", souligne l'analyste.Sur l'ensemble du premier semestre, Tod's a vu ses ventes progresser en organique de 1,8% à 491,9 millions d'euros. Son Ebitda a reculé de 9,4% à 68,58 euros contre un consensus de 62 millions. Il a représenté 14,4% des ventes, en baisse de 1,3 point.