Tod : La valeur du jour en Europe - TOD'S malmené

Tod's abandonne 5,7% à 40,98 euros, pénalisé par un chiffre d'affaires annuel décevant. Le chausseur de luxe italien a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 940,4 millions d'euros, en baisse de 2,4%. A taux de change constant, le repli atteint 0,5%. Le groupe a évoqué une performance en ligne avec ses attentes en dépit d'un climat plus incertain. Les analystes, qui tablaient sur 948 millions, sont décus. Credit Suisse a abaissé son objectif de cours sur le titre de 57 à 43 euros tout en réitérant son opinion Neutre.Le broker a souligné que les ventes du groupe affichaient leur cinquième année consécutive de baisse.Le courtier a abaissé sa prévision d'Ebitda de 22% pour 2019 à 131 millions d'euros.Selon lui, trop peu de choses sont faites redynamiser la marque Tod's. Le courtier observe que l'intérêt pour l'enseigne n'a pas été réveillé, comme en témoigne la faiblesse des "like" sur Instragram par rapport à ses concurrents.Par ailleurs, complète-t-il, le secteur du luxe risque d'affronter un environnement plus difficile en raison notamment du ralentissement de la demande chinoise.