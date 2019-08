Tod's : à l'écart de la hausse après son point d'activité

08/08/2019 | 15:33

Tod's cède 0,2% et reste ainsi à l'écart de la tendance à Milan (+0,8% sur le FTSE Mib) au lendemain d'une publication semestrielle que Credit Suisse sanctionne en réduisant son objectif de cours de 32 à 25 euros, tout en maintenant son opinion 'sous-performance'.



A données comparables, la contraction des ventes du chausseur italien a accéléré pour atteindre 6% au deuxième trimestre, le double de la prévision des analystes, en raison notamment de la chute plus marquée que prévu des ventes de gros.



'Malgré les investissements consentis, la stratégie de redressement (de la direction) débouche sur de faibles résultats', déplore Credit suisse qui sabre de 33% environ ses prévisions d'EBITDA de 2019 à 2021 et pointe une valorisation très élevée.



