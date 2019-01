Tod's : en chute après les ventes annuelles

24/01/2019 | 11:03

Tod's Group lâche 5,8% à Milan, sanctionné pour la présentation d'un chiffre d'affaires de 940,4 millions d'euros au titre de 2018, en baisse de 2,4% en données publiées, et presque stables (-0,5%) à taux de changes constants.



Hors effets de changes, la maison de luxe italienne -qui exploite aussi les marques Hogan, Roger Vivier et Fay- a vu ses ventes chuter de 5,4% en Italie et baisser de 1,4% en Amériques, alors qu'elles ont augmenté de 3,1% en Chine.



'La stratégie et le modèle d'activité adopté selon notre projet Tod's Factory commence à prendre forme et chaque mois devient de plus en plus important et visible', précise le PDG du groupe, Diego Della Valle.



